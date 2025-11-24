Medienfrauen: Das war der erste Skills Day

Publiziert am 24.11.2025

Über 60 Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz nutzten den Weiterbildungstag der Medienfragen, um ihre Kompetenzen zu stärken, sich zu vernetzen und den Wandel in der Medienbranche aktiv mitzugestalten. Daran teilgenommen haben Frauen in den unterschiedlichsten Funktionen im Medienbetrieb; von Journalistinnen über Moderatorinnen bis zu Kommunikationsexpertinnen und Controllerinnen waren am MAZ in Luzern dabei am vergangenen Samstag.

«Der Tag hat gezeigt, wie gross das Bedürfnis nach Austausch, Sichtbarkeit und konkreten Tools unter Medienfrauen ist», lässt sich Nadia Kohler, Co-Präsidentin der Medienfrauen Schweiz, in einer Medienmitteilung zitieren. Kohler weiter: «KI verändert unsere Arbeit – umso wichtiger ist es, dass Frauen diesen Wandel mitgestalten.»

Module von «KI clever nutzen» bis «Self-Branding»

Das praxisorientierte Format ermöglichte den Teilnehmerinnen, ihr individuelles Programm aus acht Modulen zusammenzustellen – von «KI clever nutzen» (Nadia Kohler, Tamedia) über «Self-Branding» (Silvia Princigalli, Tamedia) bis hin zu «Stimm- und Auftrittstraining» (Giulia Cresta, CH Media). Weitere Themen waren: Urheberrecht in Zeiten von KI (Pia Guggenbühl, VSM), Befragungen von Nutzenden (Luisa Gianolini, TX Group), Verhandlungskompetenz (Stephanie Oehen) sowie Leadership & EqualVoice (Lea Eberle, Ringier).

Weiter bot der Skills Day Online-Inputs, die einen globalen Blick auf aktuelle Medientrends warfen. So sprach Sonali Verma, Generative AI Initiative Lead bei INMA, über die Auswirkungen von Big Tech auf den Journalismus. Sie schaltete sich live aus Toronto zu und lieferte konkrete Beispiele, wie Redaktionen weltweit KI bereits sinnvoll einsetzen.

Zum Abschluss gab Katharina Neubert, Managing Director des AI Hub Holtzbrinck, einen spannenden Einblick in die Entwicklungen der Medienbranche im Silicon Valley. Aus San Francisco zugeschaltet, zeigte sie auf, welche Chancen und Herausforderungen der KI-getriebene Wandel für Journalist:innen und Medienhäuser mit sich bringt.

«Medien verändern sich rasant. Der Skills Day zeigt, wie wichtig gezielte Weiterbildung und Vernetzung sind, um Frauen in der Branche sichtbar und wirksam zu machen», betont Giulia Cresta, Co-Präsidentin der Medienfrauen Schweiz.

Der Anlass wurde gemeinsam mit dem MAZ Luzern umgesetzt und von TX Group und CH Media als Hauptsponsorinnen unterstützt. Weitere Partnerinnen waren der Verlegerverband Schweizer Medien, EqualVoice (Ringier) und die WEMF AG für Werbemedienforschung. (pd/nil)