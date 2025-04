Bacs: Der Mensch als Schutzschild gegen Cyberangriffe

Publiziert am 24.04.2025

Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs), die Schweizerische Kriminalprävention (SKP), kantonale und städtische Polizeikorps sowie SBB, Post und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) setzen damit die 2021 lancierte S-U-P-E-R.ch-Initiative fort.

Die diesjährige Kampagne zielt darauf ab, Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen zu motivieren. Studien zeigen, dass viele Menschen Cybersicherheit als mühsam empfinden und einfache Passwörter verwenden oder Sicherheits-Updates verschieben.

Cyberrisiken betreffen alle

«Der Faktor Mensch ist oft der wichtigste Schutzschild gegen Cyberangriffe», heisst es in einer Medienmitteilung des Bacs. Die Kampagne verwendet praxisnahe Beispiele, um zu verdeutlichen, dass Cybersicherheitsrisiken alle Bevölkerungsgruppen betreffen können.

Auf der Website S-U-P-E-R.ch werden Informationen für Privatpersonen und Unternehmen bereitgestellt. Ein Wettbewerb thematisiert häufige Ausreden, die Menschen von sicherheitsbewusstem Verhalten abhalten.

Start an der Frühlingsmesse BEA in Bern

Die Kampagne wird am Freitag, 25. April 2025, mit einem Informationsstand an der Berner Publikumsmesse BEA fortgesetzt. Besucher können sich mit Experten austauschen und am neuen Spiel «Cards against Cybersecurity» teilnehmen. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai 2025.

Für Konzept, Design und Realisation der aktuellen Kampagne ist die Winterthurer Agentur Partner & Partner verantwortlich.

Die S-U-P-E-R.ch-Initiative wurde 2021 ins Leben gerufen. Jeder Buchstabe steht für eine Sicherheitsmassnahme, von sicheren Passwörtern bis zur Achtsamkeit im Umgang mit digitalen Inhalten.