Werbesteuer für Google & Co.

Deutschland und Frankreich einigen sich

Die beiden Länder haben bei der EU-Digitalsteuer einen Konsens gefunden: Sofern vonseiten der OECD bis 2020 keine Lösung vorliegt, soll eine europäische Steuer in Kraft treten.

Geht es nach dem Willen von Frankreich und Deutschland, wird spätestens per 1. Januar 2021 in der EU eine Digitalsteuer für Google, Facebook & Co. eingeführt. (Bild: Keystone/AP/Martin Meissner)