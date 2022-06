Die Swiss Online Marketing (SMO) Onlinekonferenz ist die führende Schweizerische Fachkonferenz rund um Digitales Marketing. Die virtuelle Fachkonferenz präsentiert am 9. Juni den Thementag mit bekannten Fachexperten aus dem Bereich Digital Marketing.

Marketing Analytics Software Lösungen unterstützen Digital Marketing Experten Ihre Online (und zum Teil Offline) Aktivitäten zu messen und zu analysieren. Es geht einerseits um Tracking von Webseiten-Data und anderseits um Marketingkampagnen und weitere Massnahmen. Mit den richtigen Einstellungen hilft das Analytics den Marketers das optimale aus Ihren Budgets rauszuholen.

In einer digitalen Welt, in der Konsumenten gemäss Gesetzgebung mehr Kontrolle über die eigenen Daten übernehmen, stosst das Marketing an Grenzen. Die rechtlichen Vorgaben werden immer schärfer. Gleichzeitig werden die technischen Tools nur noch mächtiger. Dank Big Data und künstlicher Intelligenz, sagen wir bereits voraus, was der Konsument als nächstes kaufen will. Es ist eine Waageakt zwischen dem was technisch möglich ist, was gesetzlich vorgeschrieben wird, was ethisch korrekt ist, und was von den Kunden gewünscht wird. Wie balancieren wir das in Zukunft?

Die Diskussion stellt folgende Fragen in den Mittelpunkt:

Was können die Analytics-Tools der Zukunft?

Warum soll ich für Analytics zahlen, wenn es Gratis-Tools gibt?

Welche gesetzlichen Einschränkungen bestehen bereits jetzt in Europa? Wie gehen wir damit um?

Consent Management - was ist das?

Kann ich DSGVO verletzen, wenn ich Analytics nutze?

Wie nutze ich Analytics heute optimal?

Als Keynote Speakerin eröffnet Esther Cahn, CEO und Co-Founder der Signifikant Solutions AG, den Thementag mit dem Vortrag «Attribution ist tot. Neue Chancen dank Marketing Mix Modelling».

Michel Lazecki, Managing Partner der Firma Capture Media/fusedeck spricht danach über «Analytics Blind-Spots verhindern und Kampagnen-Effizienz erhöhen».

Tobias Egli Co-Founder und Partner der Matto-Group stellt das folgende Thema vor: «Next Marketing Model - bessere Erkenntnisse aus den Daten gewinnen.»

Dr. Alesch Staehlin ist Rechtsanwalt in Zürich und berät Mandanten in sämtlichen Fragen aus den Bereichen «Data, IT/IP & Media». In seinem Vortrag stellt er die Frage: «Google Analytics – was nun in der Schweiz?»

Der Thementag startet um 9 Uhr und wird von der Moderatorin Catrin Rubenson begleitet. Weitere Informationen gibt es hier. (pd/mj)