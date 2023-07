Advertorial: Digital-Kampagne für Dienstleistung Energiekostenabrechnung umgesetzt

Die Energiestrategie 2050 verlangt, dass bestehende Liegenschaften und Neubauten energieeffizienter werden. Dazu gehört es, die Gebäude mit Solaranlagen auszurüsten und in einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) zusammenzuschliessen. Die Nutzung des im ZEV gemeinsam produzierten Stroms lohnt sich finanziell wie auch ökologisch – für Mieter und für Vermieter. Hinzu kommt die verbrauchsabhängige Abrechnung von ZEV, Wärme- und Wasserkosten. Das schafft Transparenz und sensibilisiert Mietparteien fürs Energiesparen.

Ein vollautomatisierter Bestellprozess

Bauherren, Immobilienbesitzern und Planern bietet CKW mit ihrer Abrechnungslösung die Grundlage für eine einfache, verbrauchsgerechte Abrechnung. Zudem können sich interessierte Kunden und Kundinnen über den auf der Webseite neu eingeführten ZEV-Konfigurator das Angebot über eine persönliche Detailofferte online erstellen lassen und erhalten so in nur wenigen Schritten einen Überblick über die einmaligen Projekt- und die jährlichen Betriebskosten. Mit der Zustellung der persönlichen Detailofferte startet im Hintergrund ein vollautomatisierter Online-Bestellprozess bis hin zum Vertragsabschluss. Damit ermöglicht CKW ihren Kundinnen und Kunden die reibungslose Umsetzung ihrer Projekte und bietet gleichzeitig eine umfassende Lösung.

Seit Anfang Juni richtet sich CKW mit Unterstützung der Agentur BEE Digital Growth AG an die Zielgruppen, um sich als Lösungsanbieter zu positionieren und neuen Kundinnen und Kunden bei der Projektrealisierung zu helfen – vollautomatisiert auf digitalem Weg.

“CKW unterstützt durch fortschrittliche digitale Prozesse die Energiewende – und setzt dabei gleichzeitig auf ein herausragendes Kundenerlebnis. Wir teilen sowohl den Innovationsgeist und das Engagement für eine lebenswerte Zukunft, als auch die starke Kundenorientierung der CKW. Umso mehr freuen wir uns, dass wir massgeblich dazu beitragen können, die Thematik ZEV und VEWA erfolgreich in die relevanten Zielgruppen zu tragen und diese bedürfnisorientiert zu bedienen. Durch die ergebnisfokussierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit CKW konnten wir ein gutes Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse des Marktes aufbauen und eine zielgruppengerichtete Strategie entwickeln.”

Manuela Krapf, Chief Customer Officer, BEE Digital Growth AG

Eine Digitale Kampagne, die die gesamte Customer-Journey abdeckt

Kernstück der digitalen Kampagne ist der ZEV-Konfigurator. Um diesen wurde in enger Zusammenarbeit zwischen BEE und CKW eine ganzheitliche Kampagne und Website-Struktur entwickelt, die die Customer Journey aller relevanten Zielgruppensegmente optimiert. In der Awareness-Phase liegt der Fokus auf dem Thema Energiekostenabrechnung, die Consideration-Phase bedient die Produkte und Dienstleistungen seitens CKW in diesem Bereich und in der Decision-Phase werden potenzielle, qualifizierte Interessenten auf den Konfigurator geführt.

Ziel der Kampagne ist es einerseits, Aufmerksamkeit und Verständnis für das Thema zu schaffen. Andererseits sollen möglichst viele qualifizierte Kontaktaufnahmen in der Zielgruppe generiert und auf dem Weg in die Energiezukunft mit einer All-in-one-Lösung für Energie-Abrechnungsdienstleistungen begleitet werden.

"Aufgrund des durchdachten Kampagnenkonzeptes von BEE und dem logischen Ineinandergreifen der einzelnen Phasen konnten wir bereits kurz nach Start der Kampagne qualifizierte Kontakte generieren. Wie lang der digitale Entscheidungsweg und die Umsetzung sein werden, sehen wir in den nächsten Monaten", so Martin Waldau von CKW.

Verantwortlich bei CKW: Carlo Schenker (Head of Digital Marketing), Martin Waldau (Senior Digital Project and Campaign Manager), Raphael Müller (Senior Graphic Designer), Deniz Erdal (Digital Marketing Analytics & Growth), Andreas Pfister (Product Lead Energy Mgmt. und Billing), Marcial Constant (Leiter Digital Sales), Thomas Haas (Customer Life Time Manager), Patrick Ottiger (Leiter Client & Sales Services)

Verantwortlich bei BEE Digital Growth AG: Manuela Krapf (Chief Customer Officer), Ines Misura (Projektmanager), Sascha Geilenkirchen (Growth Consultant), Rene Dallmann (Performance Marketing Manager)