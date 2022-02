Die Audiobande zündet die zweite Stufe im Schweizer Podcast-Markt. Mit dem Podcast Booster richtet sie sich an Unternehmen und Institutionen, die bereits einen Podcast haben, heisst es in einer Mitteilung. Das neue Service-Angebot besteht aus einer vielschichtigen Analyse des Podcasts, der Diagnose von Stärken und Schwächen und bei Bedarf eines Workshops mit dem Ziel, den Podcast besser zu machen.

Der Podcast-Markt in der Schweiz hat in den letzten Jahren eine grosse Dynamik entwickelt. «Die Zeiten sind vorbei, in denen sich ein Unternehmen brüsten kann, nur weil es einen Podcast herausbringt», wird This Wachter von der Audiobande in der Mitteilung zitiert. Heute könne nur noch den Unterschied machen, wer konsequent auf Qualität setze - inhaltlich wie technisch.

Die Profis von der Audiobande hören viel Mittelmass, selbst bei Unternehmen und Institutionen, die sonst ein hochwertiges Kommunikations-Portfolio pflegen.«Podcasts haben vielerorts immer noch das Image von schnell und billig, aber so lässt sich kein Publikum mehr finden», so Audiobande-Mitglied Simon Meyer laut Mitteilung.



Die Audiobande möchte mit dem Podcast Booster eine unabhängige Zweitmeinung anbieten. Sie schliesst dabei nicht aus, auch einmal einen Übungsabbruch zu empfehlen, wenn Aufwand und Ertrag zu weit auseinanderklaffen. Das wünschbare Ziel ist aber jeweils, den Podcast so zu verbessern, dass er beim Publikum mehr Gehör findet. (pd/mj)