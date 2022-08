«Es sind bereits zahlreiche spannende Projekte in unserem Postfach gelandet – viele weitere sind noch in der Pipeline», wie es in einer Mitteilung heisst. Deshalb haben die Verantwortlichen beschlossen, auch dieses Jahr die Eingabefrist* um sieben Tage zu verlängern. Die definitive Frist endet somit nicht am 29. August, sondern am 5. September 2022 um Mitternacht.

Wer in den elf Kategorien am besten abschneidet, wird für den Titel «Master of Swiss Apps» nominiert. «Potenzielle Master-Projekte sollten deshalb in möglichst vielen Kategorien eingereicht werden, um die Jurys von sich zu überzeugen und Punkte zu sammeln», wie es weiter heisst.

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer festlichen Gala am 2. November 2022 im Zürcher Aura statt. (pd/tim)





*Unter diesem Link können Projekte eingereicht werden.