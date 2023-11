Ti&m: Elektronische Unterschrift für Swisscom entwickelt

Mit der Lancierung von Swisscom Sign macht Swisscom die elektronische Unterschrift massentauglich. Um Nutzerinnen und Nutzer für die rechtsgültige elektronische Unterschrift zu qualifizieren, setzt Swisscom auf die Identifikationslösung von Ti&m.

Das neue Feature Swisscom Sign in der bestehenden Swisscom-App ermöglicht es allen Nutzerinnen und Nutzern, qualifizierte elektronische Unterschriften online für Transaktionen oder Vertragsabschlüsse zu nutzen. Mit der Integration des neuen Services reagiert Swisscom auf die Entwicklung, dass immer mehr Personen auf digitale Signaturprozesse für geschäftliche und private Vertragsabschlüsse zurückgreifen. Die Digitalisierung des Signaturprozesses vereinfacht Vertragsabschlüsse für alle beteiligten Parteien und senkt den administrativen Aufwand, wie es in der Mitteilung heisst.





«Wir freuen uns, mit unserem Swisscom Sign der gesamten Bevölkerung eine einfache und sichere elektronische Unterschrift zur Verfügung zu stellen. Mit Ti&m haben wir einen erfahrenen Schweizer Partner für Online-Identifikationslösungen an unserer Seite», wird Raffael Knecht, Deputy Head FinTech & Digital Trust, Swisscom, zitiert.

Im neuen Signaturprozess von Swisscom verantwortet Ti&m die einfache, schnelle und rechtsgültige Identifikation der Kundinnen und Kunden. Der Online-Identifikationsservice von Ti&m ist nahtlos in die App und den Prozess von Swisscom integriert. Dies erlaube eine kundenfreundliche User Journey, da sich die Kundin oder der Kunde während des gesamten Prozesses in der App von Swisscom befindet, heisst es dazu. Die Identifikation ermöglicht das Ausstellen einer qualifizierten elektronischen Signatur, die wiederholt für verschiedene Vertragsabschlüsse und Transaktionen in der Schweiz und der EU genutzt werden kann.

«Wir sind stolz, dass mit Swisscom einer der führenden Schweizer Digitalisierer auf die Online-Identifikation von Ti&m setzt. Ich bin überzeugt, dass durch diese Partnerschaft elektronische Signaturprozesse mehrheitsfähig werden», sagt Thomas Wüst, CEO von Ti&m, laut Mitteilung. (pd/wid)