Werbesteuer für Google & Co.: EU-Minister zweifeln an deutsch-französischem Plan

Im Kreis der EU-Finanzminister gibt es Zweifel an dem von Deutschland und Frankreich eingebrachten Vorschlag zu einer Digitalsteuer in der Europäischen Union. Der Vorstoss greife zu kurz, sagte Spaniens Ministerin Nadia Calviño am Dienstag bei dem Treffen der Ressortchefs in Brüssel.

Es müsse sichergestellt werden, dass Digitalfirmen fair besteuert würden, sagte die Spanierin weiter. Ihr finnischer Kollege, Petteri Orpo, äusserte ebenfalls Zweifel. Deutschland und Frankreich zielten nun auf einen kleineren Geltungsbereich ab. «Ich habe ernsthafte Bedenken.» Auch Dänemark und Estland haben Fragen.

Eine deutsch-französische Kompromisslösung

Deutschland und Frankreich hatten in der Nacht zuvor einen Kompromissvorschlag vorgelegt, um Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. Gemäss dem Vorschlag soll eine Umsatzsteuer von drei Prozent auf Online-Werbeerlöse bis März 2019 beschlossen werden und ab Januar 2021 gelten.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten Deutschland und Frankreich ihre «Entschlossenheit, eine faire und wirksame Steuer auf grosse Digitalunternehmen einzuführen». Voraussetzung dafür sei, dass in der Zwischenzeit keine Lösung zur Digitalbesteuerung auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gefunden werde.

Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, für Internetgiganten wie Google und Facebook mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Ertragssteuer zu erheben.

Im Gespräch war jedoch, nicht nur Online-Werbung, sondern auch den Verkauf von Nutzerdaten zu berücksichtigen. Aus einer Reihe von Ländern – allen voran Irland, wo Facebook seinen Europa-Sitz hat, – kommt Widerstand.

Ungleiche Besteuerung kritisiert

Grund für die Diskussionen um eine Digitalsteuer ist die ungleiche Besteuerung zwischen digitalen und klassischen Unternehmen. Letztere zahlen deutlich höhere Steuern als Digitalkonzerne, da sie oftmals keinen besteuerbaren Sitz in Europa aufweisen oder ihre Geschäfte in Ländern mit vorteilhaften Steuerregelungen bündeln. (sda/dpa/as)

Auch in der Schweiz wird die Einführung einer Werbesteuer für Internetgiganten wie Google und Facebook diskutiert. David Hürlimann, Rechtsanwalt und diplomierter Steuerexperte, hat im Interview mit persoenlich.com für eine solche Digitalsteuer plädiert. Hürlimann geht davon aus, dass die Schweiz aus politischen Gründen wohl nicht die EU-Variante übernehmen wolle. Er nimmt an, dass die Schweiz wohl erst aktiv werde, wenn der entsprechende Vorschlag der OECD vorliege. (sda/afp/as)