Publiziert am 06.05.2025

Wenn sich Plattformen wie YouTube, TikTok und Co. persönlich die Ehre geben, dann ist wieder Social Media Summit – und zwar in seiner mittlerweile 8. Ausgabe. Am 5. und 6. November 2025 wird Engelberg erneut zum Treffpunkt der Social Media Marketing Fachkonferenz der Schweiz. Knapp 800 Teilnehmende sind zu erwarten.

Der Social Media Summit ist eine Fachkonferenz zum Thema Social Media Marketing in der Schweiz, bei der Branchenvertreter, Plattformbetreiber und Kreative zusammenkommen. Die Veranstaltung bringt Teilnehmer aus öffentlicher Hand, Forschung und Privatwirtschaft zusammen. Über 50 Referenten präsentieren in Vorträgen, Panels, Masterclasses und Fragerunden Einblicke in aktuelle Trends, neue Funktionen und Strategien für Social Media, heisst es in einer Mitteilung.

Lokale Zahlen und Praxisbeispiele

Mit Fokus auf den Schweizer Social Media Markt werden lokale Zahlen und Praxisbeispiele vorgestellt: Masterclasses zu Performance Marketing und dem Einsatz von KI im Social Media Marketing, Keynotes zur Social Media Nutzung in der Schweiz sowie Information zur Content Produktion und dem Storytelling auf Social Media.

Der Summit wird von verschiedenen Branchen besucht. In den vergangenen Jahren nahmen unter anderem Finanzinstitute, Tourismusorganisationen und Behörden teil – Bereiche, in denen Social Media in den letzten Jahren an strategischer Relevanz gewonnen hat. Bei stark regulierten Umfeldern oder komplexen Kommunikationsaufgaben spielt Social Media eine zunehmend wichtige Rolle.

Neben dem inhaltlichen Programm gibt es Möglichkeiten zum persönlichen Austausch: gemeinsames Mittagessen, ein Abschiedsgetränk mit Snacks und ein Gin-Abend. Dieses Jahr wird erstmals eine «Fondue Night with Strangers» im ältesten Restaurant Engelbergs angeboten. (pd/awe)