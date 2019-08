Seit 1995 entwickelt, produziert und vertreibt Flyer E-Bikes und habe sich in den letzten Jahren als globaler Player etabliert. Die Schweizer Marke, ansässig in Huttwil im Kanton Bern, habe die Entwicklung der Branche mitbeeinflusst durch ihren ausgebauten Erfahrungsschatz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der eigens entwickelten Flyer Intelligent Technologie (FIT) werde die Vernetzung aller wichtigen Komponenten optimiert. Wer sich selbst vom Flyer-E-Bike überzeugen will, könne in Huttwil neben einer Werksbesichtigung auch an E-Bike-Kursen und Events teilnehmen oder eine Probefahrt mit dem E-Bike seiner Wahl machen.

Im Bereich digitale Kommunikation arbeitet Flyer neu mit Plan.Net Suisse zusammen. Als Basis für die digitale Kommunikation wird in einem ersten Schritt die Webplattform neu entwickelt und lanciert. (pd/log)