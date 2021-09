Just Eat: Führungswechsel beim Online Food Delivery

2017 trat Lukas Streich als Head of Sales Switzerland in das Unternehmen ein. Im Dezember 2020 wurde der 39-Jährige zum Global Head of Sales - Commercial Growth des Mutterunternehmens Just Eat Takeaway.com befördert. Zuvor war Lukas Streich bei Curaden sowie bei Swiss International Airlines in diversen leitenden Positionen tätig. Er hat zudem einen Masterabschluss der Universität St. Gallen HSG.

«Ich durfte in den vergangenen vier Jahren das dynamische Wachstum unseres Unternehmens prägen und als Head of Sales gemeinsam mit meinem Team einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisten. Mit dem Food Delivery Business und den damit verbundenen Themen bin ich stark vertraut. Unser Schweizer Team mit talentierten, motivierten Mitarbeitenden wächst kontinuierlich und ich freue mich darauf, dieses nun zu leiten. Gemeinsam wollen wir unsere starke Position als Schweizer Marktführer weiter auszubauen», lässt sich Lukas Streich in einer Mitteilung zitieren.



Der bisherige Country Manager Dominic Millioud hat den Online Food Delivery-Marktführer nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Dieser hatte laut Mitteilung eine Schlüsselrolle für den unternehmerischen Erfolg von Just Eat Schweiz gespielt. (pd/tim)