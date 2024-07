Publiziert am 23.07.2024

Die Schweizer Fussballliga (SFL) führt zur Saison 2024/25 ein neues Übertragungsangebot ein: Spiele der Super League und Challenge League werden auf der SFL-Website tv.sfl.ch gestreamt. Das Angebot kostet 1.99 Euro pro Spiel.

Zugriff auf die Spiele hat allerdings nur, wer sich nicht in der Schweiz oder den angrenzenden Ländern befindet, berichtete der Tages-Anzeiger in der Ausgabe vom Dienstag. In diesen Gebieten besitzt der Bezahlsender Blue die exklusiven Übertragungsrechte.

Die geografische Beschränkung stellt die SFL vor technische Herausforderungen, da Nutzer möglicherweise VPN-Dienste zur Umgehung des Geoblockings einsetzen könnten. Laut Tages-Anzeiger sind Massnahmen gegen VPN-Missbrauch geplant, darunter ein Geoblocking-System und Technologien zur VPN-Erkennung.

Mit diesem internationalen Streaming-Angebot zielt die SFL darauf ab, den Schweizer Fussball weltweit zu fördern und neue Zuschauergruppen zu erschliessen, während sie gleichzeitig die bestehenden nationalen TV-Verträge respektiert. (cbe)