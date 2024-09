Publiziert am 11.09.2024

Der US-Konzern will acht Milliarden Pfund (10,5 Milliarden Franken) in Grossbritannien investieren. Wie der Online-Riese und die britische Regierung am Mittwoch mitteilten, will Amazon das Geld über einen Zeitraum von fünf Jahren in Bau, Betrieb und Wartung von Rechenzentren in Grossbritannien investieren und dabei tausende Arbeitsplätze schaffen.

Amazon arbeitet am Aufbau einer unabhängigen Cloud für Europa und kündigte in den vergangenen Monaten bereits Milliarden-Investitionen in Deutschland, Spanien und Frankreich an.

Mit der Milliarden-Investition in Grossbritannien will Amazon seinen Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), der zu den profitabelsten Bereichen des Konzerns gehört, nun noch weiter ausbauen.

Regierung nutzt den Dienst

Cloud Computing umfasst das Bereitstellen von IT-Dienstleistungen im Netz, also etwa Speicherplatz für Daten und die Nutzung von Software. In Grossbritannien nutzen bereits die Regierung und Unternehmen wie die Fluggesellschaft Easyjet, die Bank Natwest und die Supermarktkette Sainsbury's AWS.

Mit der Amazon-Investition beginne in Grossbritannien der «wirtschaftliche Aufschwung», erklärte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. Die Labour-Regierung werde ihren Auftrag erfüllen, «Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen zu erschliessen und es jedem Teil Grossbritanniens besser gehen zu lassen». (sda/afp/cbe)