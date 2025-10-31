Plattformregulierung

Guido Fluri plant eigene Initiative

Die am Mittwoch verkündeten Massnahmen des Bundesrates gegen grosse Kommunikationsplattformen gehen dem Unternehmer zu wenig weit.

Er findt die Vorlage des «enttäuschend und wenig zukunftsweisend»: Guido Fluri. (Bild: Keystone/Marcel Bieri)