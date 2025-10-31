31.10.2025

Plattformregulierung

Guido Fluri plant eigene Initiative

Die am Mittwoch verkündeten Massnahmen des Bundesrates gegen grosse Kommunikationsplattformen gehen dem Unternehmer zu wenig weit.
Er findt die Vorlage des «enttäuschend und wenig zukunftsweisend»: Guido Fluri. (Bild: Keystone/Marcel Bieri)
Unternehmer Guido Fluri will eine eigene Initiative gegen Desinformation und Extremismus lancieren, wie die Tamedia-Titel berichten. Der Unternehmer, der bereits mit der Wiedergutmachungsinitiative für Verdingkinder Erfolg gehabt hatte, halte die Vorlage des Bundesrats für «enttäuschend und wenig zukunftsweisend».

Seine Initiative solle Techfirmen stärker verpflichten, Verantwortung für Inhalte zu übernehmen, ähnlich wie klassische Medien. Noch in diesem Jahr wolle er den Initiativtext bei der Bundeskanzlei einreichen. (sda/spo)


