Plattformregulierung: Guido Fluri plant eigene Initiative

Unternehmer Guido Fluri will eine eigene Initiative gegen Desinformation und Extremismus lancieren, wie die Tamedia-Titel berichten. Der Unternehmer, der bereits mit der Wiedergutmachungsinitiative für Verdingkinder Erfolg gehabt hatte, halte die Vorlage des Bundesrats für «enttäuschend und wenig zukunftsweisend».
Seine Initiative solle Techfirmen stärker verpflichten, Verantwortung für Inhalte zu übernehmen, ähnlich wie klassische Medien. Noch in diesem Jahr wolle er den Initiativtext bei der Bundeskanzlei einreichen. (sda/spo)
