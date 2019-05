Best of Swiss Web: Hinderling Volkart führt die ewigen Besten-Liste an

«Es setzt sich eine starke Spitze ab», schreiben die Organisatoren der Best of Swiss Web in einer Mitteilung vom Mittwoch über die ewigen Besten-Liste des Awards. Angeführt angeführt werde diese von der Agentur Hinderling Volkart mit 299.5 Punkten, gefolgt von Jung von Matt/Limmat mit 269.33 Punkten und Unic mit 230.16 Punkten, wie die Organisatoren rund drei Wochen nach der Verleihung in ihrer Mitteilung schreiben. Überraschungen gebe es dafür in den Top 100: Webrepublic erringt 19 Punkte und überspringt damit 43 Plätze von Rang 72 auf Rang 29.

Seit 2019 wird das Ranking in eine 10- und eine 5-Jahres-Liste unterteilt, um sowohl längerfristige Branchenerfolge als auch aufsteigende Unternehmen zu würdigen. (pd/eh)