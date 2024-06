Microsoft: Johannes Prüller startet im Kommunikatinsteam

Publiziert am 06.06.2024

Johannes Prüller übernimmt ab Juni die Position des PR- und Kommunikationsmanagers für die Schweiz und Österreich. In dieser Funktion wird er direkt an Michael Isaac berichten und sowohl die externe als auch die interne Kommunikation sowie die Thought Leader Positionierung in Österreich und der Schweiz verantworten, heisst es in der Mitteilung.

Prüller bringt umfassende Erfahrung in seine neue Position ein, nachdem er in den letzten fünf Jahren als Kommunikationsmanager für Österreich und die Schweiz bei Meta tätig war und die gesellschaftliche Debatte über die Plattformen und Technologien von Meta mitgestaltet hat. Vor seiner Zeit bei Meta leitete er die globale Kommunikation bei Kununu und war Teil des Führungsteams, wo er massgeblich zur Skalierung des Geschäfts in der Dach-Region und den USA beitrug. Davor verbrachte er mehrere Jahre in der Beratung bei Brunswick Austria & CEE und Ogilvy & Mather Wien.

«Wir freuen uns, Johannes in unserem Team begrüssen zu dürfen», sagte Michael Isaac, Leiter PR- und Kommunikation bei Microsoft Schweiz und Österreich. «Seine umfassende Erfahrung in der strategischen Kommunikation, kombiniert mit seinem Verständnis für Technologie und Innovation, wird uns helfen, Microsofts Präsenz und Einfluss in Österreich und der Schweiz weiter zu stärken.»

Prüller hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, Österreich. (pd/wid)