beUnity: Nächste Entwicklungsphase eingeläutet mit prominenten Namen

Publiziert am 24.09.2024

Seit vier Jahren entwickelt beUnity die gleichnamige Community-Plattform. Sie ermöglicht es Genossenschaften, Vereinen, Verbänden sowie weiteren Organisationen, ihre Kommunikation online zu organisieren. So bauen beispielsweise die Schweizer Fussball-Kantonalverbände oder die Lebenshilfen in Deutschland die Anzahl ihrer Communities auf beUnity kontinuierlich aus, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Es sei gelungen, den Markt nach Deutschland zu erweitern. Ziel sei es, bis 2025 die operative Profitabilität zu erreichen und die Plattform auf ein neues Level zu heben, um eine verbesserte User Experience zu entwickeln.

Patrik Elsa bleibt VR-Präsident

Diese nächste Phase der Entwicklung leitet beUnity mit einem gestärkten Verwaltungsrat ein. Neu gehören ihm als unabhängige und externe Vertreter Roger Süess und Alexander Fleischer an. Den neuen Verwaltungsrat präsidiert weiterhin beUnity-CEO und -Gründer Patrik Elsa.

Roger Süess ist seit 2019 CEO des Rechenzentrum-Anbieters und Providers Green. Als Managing Director bei der UBS und zuvor bei der Credit Suisse hatte er verschiedene Führungspositionen, unter anderem als CTO, Head of Global Engineering und Head of Cloud Business Office. Er ist zudem Board Member der SDCA und von Digital Switzerland.

Alexander Fleischer ist seit knapp 30 Jahren in der Kommunikation in der Schweiz und international aktiv, publiziert zum Thema Reputation, präsidierte den Club der Schweizer Kommunikationschefs, verantwortete zuletzt während fünf Jahren die Kommunikation der Post und leitet heute die Unternehmenskommunikation der Suva. (pd/nil)