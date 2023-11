House of Communication: Neuer Chef für Hmmh-Filiale in der Schweiz

Die auf Connected Commerce spezialisierte Digitalagentur Hmmh eröffnet eine neue Dependance in der Schweiz und holt Marvin-Sebastian Karácsony als Managing Director Hmmh Suisse. Damit ergänzt die Plan.Net Group, zu der Hmmh mehrheitlich gehört, das Angebot im Zürcher House of Communication.

Die Expansion stelle einen logischen Schritt in der kontinuierlichen Internationalisierungsstrategie von Hmmh dar, der die Standorte in Deutschland, Middle East und Polen ergänzt, heisst es in der Mitteilung. Die Verantwortung für den Aufbau der Schweizer Dependance übernimmt Marvin-Sebastian Karácsony, der im Zürcher House of Communication eng mit den anderen Marken der Serviceplan Group zusammenarbeiten wird, um Kundinnen und Kunden in der Schweiz entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette umfassend zu betreuen.



Ziel ist es, das Bestandskundengeschäft zu erweitern, neue Kundinnen und Kunden hinzuzugewinnen und

das Partnerökosystem mit relevanten Technologiepartnern wie SAP CX, Emarsys, Akeneo,

Contentserv und Salesforce auszubauen.



«Hmmh ist als Partner bei der technologischen Beratung und Implementierung von transaktionsorientierten Ökosystemen und Experience-Plattformen bereits über die Grenzen des Heimatmarkts bekannt. Ich freue mich auf die Aufgabe, mit einem lokalen Team auch vermehrt Schweizer Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung ihrer Connected-Commerce-Lösungen und bei der digitalen Transformation zu begleiten», sagt Marvin-Sebastian Karácsony, Managing Director Hmmh Suisse.



«Wir freuen uns, dass wir mit Marvin Karácsony einen erfahrenen Digitalexperten mit tiefer Expertise rund um digitale Ökosysteme und konversionsgetriebener Kreation für unsere Connected-Commerce-Offensive in der Schweiz gewinnen konnten», kommentiert Bastian Diedrich, Managing Director Hmmh.



Vor seinem Wechsel zur Hmmh war Marvin-Sebastian Karácsony knapp acht Jahre lang bei der Schweizer Digitalagentur Ginetta tätig. Dort leitete er verschiedenste Strategie-, Design- und Entwicklungsprojekte für globale Marken und war Mitglied des Extended Executive Management Teams. Zuvor war er bei Evernote für das Wachstum von Evernote Business in EMEA verantwortlich. Zu seinen früheren Stationen zählt Microsoft Schweiz, wo er fünf Jahre lang tätig war und Grosskunden bei der digitalen Transformation begleitete. Aktuell ist er darüber hinaus als Start-up-Gründer und -Berater aktiv. (pd/wid)