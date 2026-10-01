Farner: Patrick Spahr ist neuer Lead AI

Publiziert am 01.10.2026

Patrick Spahr alias Patman verantwortet bei Farner als Lead AI die strategische Weiterentwicklung des KI-Bereichs, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Zusammen mit den Teams baut er Anwendungen und Beratungsangebote aus. Die Funktion hat Spahr seit September inne, für Farner arbeitet er bereits seit diesem Frühling als Senior Berater und Stratege für KI-Themen, wie die Agentur auf Anfrage ergänzt. Spahr bringt 30 Jahre digitale Erfahrung aus Kreation, Technologie und Kommunikation mit. Er ist ausserdem Mitbegründer und Vorstandsmitglied der SwissAI Association.

Das Kernteam führt Beratung, Kreation, technologische Entwicklung und Weiterbildung rund um KI enger zusammen. Wie viele Personen dazugehören, sagt die Agentur nicht: «Für uns zählt nicht die Zahl der Köpfe, sondern dass KI-Kompetenz in der ganzen Agentur wächst.»

«Die Chance von KI liegt nicht in mehr Output, sondern in besserer Arbeit», sagt Spahr. Farner setze deshalb auf eigene, massgeschneiderte Plattformen statt auf Lösungen von der Stange.

Im Zentrum steht die Plattform Farner Intelligence. Dazu gehört die AI Academy, in der die Mitarbeitenden weitergebildet werden. Für PR und Public Affairs hat Farner zudem die Analyseplattform «Monitor» entwickelt. Sie wertet Medienberichterstattung, politische Vorstösse und Social-Media-Debatten mit KI aus. Hinzu kommen ein KI-gestütztes Training für Auftritte, Medieninterviews und Krisengespräche sowie eine strategische KI-Beratung für Unternehmen und Organisationen. (pd/cbe)