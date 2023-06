Künstliche Intelligenz: Plattformen sollen Inhalte kennzeichnen

Swisscom

Keine Preiserhöhungen für Privatkundschaft

Bis Ende 2024 sollen die Preise für Abonnemente für die Privatkundschaft nicht steigen, so der Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann in einem Interview. Die Teuerung habe bei der Swisscom in diesem Jahr Mehrkosten von 50 Millionen Franken verursacht