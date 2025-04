Digitale Sicherheit: Schluss mit den Cyber-Ausreden

Publiziert am 24.04.2025

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS), die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) und weitere Partner lancieren heute einen neuen Teil der Kampagne «S-U-P-E-R.ch» mit dem Motto «Keine Ausreden – machen!». Die Sensibilisierungskampagne soll die Schweizer Bevölkerung zu einem sorgfältigeren Umgang mit digitaler Sicherheit motivieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Entwickelt wurde sie von der Agentur Partner & Partner.

Laut den Verantwortlichen empfinden viele Menschen Cybersicherheit als mühsam und kompliziert. Dies führt dazu, dass häufig einfache Passwörter verwendet oder dasselbe Passwort für mehrere Dienste genutzt wird. Auch Sicherheits-Updates werden oft aufgeschoben. Jede dieser Nachlässigkeiten erhöht jedoch das Risiko, Opfer eines Cyberangriffs zu werden.

Der Mensch ist das wichtigste Schutzschild

Die Kampagne betont, dass der Mensch als Nutzer oft der wichtigste Schutzschild gegen Cyberrisiken darstellt. Auf der Kampagnenseite S-U-P-E-R.ch werden deshalb verschiedene Informationen zum Thema Cybersicherheit veröffentlicht – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Ein Wettbewerb zum Thema «Ausreden» und informative Videos sollen die Zielgruppen dazu anregen, ihr eigenes Verhalten im Internet kritisch zu hinterfragen.

Neben dem BACS und der SKP beteiligen sich auch die kantonalen und städtischen Polizeikorps sowie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die Post und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) an der Initiative.

Der offizielle Start der Kampagne erfolgt am Freitag mit einem Informationsstand an der Berner Publikumsmesse BEA. Besucherinnen und Besucher können dort nicht nur mit Cyberexperten und Vertretern der Partnerorganisationen ins Gespräch kommen, sondern auch das neue Spiel «Cards against Cybersecurity» ausprobieren und Preise gewinnen. Die Sensibilisierungskampagne läuft bis zum 31. Mai 2025. (pd/awe)