Unesco: Smartphone-Verbot an Schulen ist falsch

Handy-Verbote an Schulen sind falsch. So heisst es in einer Stellungnahme der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft Kultur und Kommunikation (Unesco). Den Experten nach sollte das Problem differenzierter angegangen werden. «Unsere Gesellschaften müssen sich dafür einsetzen, dass die Regierungen bei der Regulierung von Technologieunternehmen handeln. Dazu gehören die Verabschiedung und Durchsetzung von Altersgrenzen für Social-Media-Apps, die Einschränkung des Zugangs zu Daten von Kindern und die Eindämmung der Präsenz von Technologieunternehmen als Bildungstechnologiebranche in Schulen», heisst es.

«Online-Lernen kann die Vorzüge des persönlichen Zusammenseins in Klassenzimmern nicht replizieren oder ersetzen», konstatiert der Bericht weiter. Er erkennt jedoch besondere Umstände an, unter denen Technologie verbindend oder inklusiv sein kann. Es wird allerdings kritisch darauf hingewiesen, dass der Vorstoss zur Individualisierung des Lernens durch digitale Technologien und Online-Lernumgebungen «möglicherweise das verfehlt, worum es in der Bildung geht».

Bildungseinrichtungen müssten sich darüber im Klaren sein, dass Investitionen in Technologie im Bereich Bildung allein die seit Langem bestehenden Ungleichheiten und Herausforderungen im Bildungsbereich nicht lösen werden. Bildungstechnologie sollte auch nicht als Mittel zur Kürzung der Bildungsbudgets für Präsenzunterricht eingesetzt werden.

Forderung nach neuen Lehrplänen

Junge Menschen kämpfen mit Informationsüberfluss, versteckter technologischer Manipulation und einem Ansturm von Fehl- und Desinformationen. Das Verbot von Mobiltelefonen in Schulen wird dieser Komplexität nicht gerecht, argumentieren die Fachleute. Ebenso wenig wie veraltete Medienkompetenz oder enge Lehrpläne für digitale Kompetenz. Vielmehr brauche es umfassende neue Lehrpläne, die Schülern dabei helfen, die emotionalen, psychologischen, kognitiven und ethischen Anforderungen des Online- und Präsenzlebens zu meistern.

Trotz des Reizes vereinfachender Lösungen erfordert der Weg in die Zukunft umfassende staatliche Eingriffe. Diese würden Technologieunternehmen regulieren, in das Gemeinwohl der öffentlichen Präsenzbildung investieren und einen Lehrplan für das ganze Kind entwickeln, der moralische Panik vermeidet und stattdessen kritische Kompetenz und soziale Verantwortung fördert.

In der Schweiz gibt es keine einheitliche Smartphone-Regelung an Schulen. Häufig regeln die Schulen den Umgang mit dem Handy während dem Unterricht und des Schulbetriebs im Rahmen von Haus- und Schulordnungen selbstständig. (pte/cbe)