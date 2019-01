Gemäss eMarketer haben die Ad Spendings des amerikanischen Mobile-Marktes im letzten Jahr die Investitionen in TV um mehr als sechs Milliarden US-Dollar übertroffen. Bereits in zwölf Monaten werden mehr Budgets in Mobile Advertising investiert werden, als in sämtliche klassischen Medien zusammengerechnet. Dieser Trend zeigt sich auch hierzulande. Die «Schweizer Mobile-Nutzungsstudie 2019» bildet deshalb erstmals die neusten Entwicklungen des Schweizer Marktes in Daten ab, wie es in einer Mitteilung von Adello heisst.

Die anhaltenden Reichweitenzuwächse und technologischen Fortschritte des mobilen Werbekanals sind für Advertiser immer attraktiver. Die schnelle Entwicklung des Mediums führt aber auch zu wachsender Komplexität und damit zu wiederkehrenden Fragen. Dieses Bedürfnis nach Information bleibt nach der eigentlichen Kampagnenplanung bestehen und betrifft auch Agenturen. So übersteigen moderne Werbe-Kreationen immer häufiger die empfohlenen Maximalgewichte, was zu Unsicherheiten führt.

Das Adello-Data-Science-Team hat über elf Milliarden Signale aus allen Schweizer Kampagnen des vergangenen Jahres ausgewertet. Dank dieser durch die Nutzung von Smartphones und Tablets angefallenen Insights lassen sich die wichtigsten Fragen nicht mehr nur auf Basis von Heuristiken, sondern erstmals mit harten Fakten beantworten, heisst es weiter.

Über einen durchschnittlichen Tag generieren Smartphones gut vier Mal so viel Traffic wie Tablets, wie aus der Nutzungsstudie hervorgeht. Drei von fünf in der Schweiz verwendeten Tablets seien iPads. Bei den Smartphones dominiert Apple mit 44 Prozent Marktanteil, dies vor Samsung mit 37 Prozent (siehe Grafik oben).

Das in der Schweiz verfügbare mobile Werbeinventar konzentriert sich laut der Studie auf die drei Standardformate Interstitial, Rectangle und Banner. Diese würden sich nicht nur in der Verfügbarkeit unterscheiden, sondern auch nach Klickrates. Immer häufiger wird dieses Inventar mit animierten, interaktiven Creatives bespielt wie Swipe Cubes, Videostitials oder neu auch Hypercubes, wie es weiter heisst.

Die Nutzung von Smartphones und Tablets ändert sich über die Tageszeit stetig und folgt einem bestimmten Muster. Dasselbe gilt für die Wirkung von Werbung, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass diese angeklickt wird. Die Effizienz von Werbekampagnen nimmt im Verlauf des Tages tendenziell ab. (pd/cbe)