JLS Digital: ST geht mit neuer Grand Tour-App online

Schweiz Tourismus hat am 9. Mai 2022 die neue Grand Tour-App veröffentlicht – die laut eigenen Angaben «zuverlässige Reisebegleiterin für Grand Tour-Gäste von nah und fern». Die von JLS Digital konzipierte und entwickelte App plant laut Mitteilung «deine Reise perfekte Reise durch die Schweiz in nur drei Schritten (Startpunkt, Reisedauer, Attraktionen) und navigiert dich dank GPS-Livedaten direkt zu deinen Zielen». Das Motto der neuen App: «I need the perfect road trip. I need Switzerland.»

Bequem durch die Schweiz reisen? Die Grand Tour-App* sei wie ein Schweizer Sackmesser, ausgestattet mit Sehenswürdigkeiten: Über 1600 Kilometer, 22 Seen, 5 Alpenpässe, 12 Unesco-Welterbestätten. «Wenn du mobil unterwegs bist, gibt es keinen besseren Weg die Schweiz in ihrer Vielfalt zu erleben», schreibt die Agentur JLS Digital weiter. Die App ermögliche die «bequeme Planung des Road Trips durch die Schweiz und vermittle den Reisenden unterwegs die erwünschte Sicherheit, sich in neuer Umgebung mühelos zu orientieren und keine touristischen Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten zu verpassen». Die App beinhaltet alle Must-Sees und Ausflugstipps entlang der Grand Tour of Switzerland auf einen Blick, wie es weiter heisst.

Die gemäss Mitteilung «herausragende User Experience» erlaubt Nutzern ihre ereignisreiche Reise «ohne Überforderung zu planen». Ob im Voraus organisiert oder als Last-Minute-Entscheidung, in nur drei Schritten hätten Nutzer ihre persönliche «Grand Tour»--Reiseroute digital in der Hand und können sich auf den Weg machen. «Das inspirierende und unterstützende User Interface zieht bewusst eine Grenze zwischen der optisch aufbereiteten Inspiration und dem reduzierten und interaktiven Planen. Dank der Entwicklung mit ReactNative kann auf hohe Performance und kürzere Entwicklungszeit gesetzt werden, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit der App leidet», heisst es in der Mitteilung weiter.





*Unter diesem Projektlink kann die App heruntergeladen werden.