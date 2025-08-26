26.08.2025

Sky Switzerland

Streaming-Anbieter mit eigenen Internet- und Handy-Abos

In Kooperation mit dem Telekom-Provider Salt lanciert der Streaming-Anbieter Sky Switzerland Abos für Internet und Mobilfunk.
Sky Switzerland: Streaming-Anbieter mit eigenen Internet- und Handy-Abos
Publiziert am 26.08.2025

Mit den neuen Angeboten positioniert sich das Unternehmen als Full-Service-Anbieter für Streaming-Inhalte und Internetdienste, teilt Sky Switzerland mit.

Unter der Marke Sky Fiber bietet der Streaming-Anbieter den Zugang zu Glasfaser-Internet an. Sky Mobile ermöglicht Mobilfunk-Nutzung über das 5G-Netz von Salt. Die Abos können in Kombination mit dem Zugang zum Streaming-Angebot von Sky gekauft werden. Aber sie sind auch unabhängig davon erhältlich.

Die Lancierung der neuen Abo-Angebote wird durch eine Marketing-Kampagne unter dem Slogan «Bereit für mehr?» begleitet. (pd/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE