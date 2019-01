Advertorial: «Structure Conduct Paradigm» – Raus aus der Komfortzone

Das wirke sich letztlich auf den Preis aus, sagt Rasoul Jalali, ehemaliger General Manager bei Uber für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz im Interview zum Thema «Structure-Conduct-Performance-Ansatz». Von diesem Ansatz wird in der Ökonomie gesprochen, wenn es um den Zusammenhang von Marktstruktur, Marktverhalten und Markterfolg geht.

Disruptive Ideen, die neue Märkte begründen und bestehende Branchen umpflügen, stehen im Zentrum des Worldwebforums. Dieses wurde vor fünf Jahren gegründet, damit Sie von visionären Managern und Erfindern lernen und sich von ihren Gedanken inspirieren lassen können. Einmal im Jahr treten prominente Vorzeigeunternehmerinnen und Vordenker an der wichtigsten Business-Transformation-Veranstaltung der Schweiz in Zürich auf und geben Einblicke in ihre Projekte, Innovationen und Firmen.

Uber steht stellvertretend für ein Businessmodell, das mit einer bahnbrechenden Idee eine ganze Branche komplett verändert. Der App-basierte Fahrdienstvermittler revolutionierte die streng regulierte Taxibranche. «Dank neuer Technologien konnten wir einen komplett neuen Markt kreieren und dadurch die Standzeiten auf ein Minimum reduzieren», sagt Jalali. Ubers Aufstieg begann mit der Einführung des iPhone vor zehn Jahren. «Internet-Zugang, GPS und Bildschirm brachten Effizienz und Transparenz in den Markt.» Der Kunde wird im Vergleich zu herkömmlichen Taxis schneller und persönlicher bedient, und er kennt den wahrscheinlichen Fahrpreis für die gewünschte Strecke bereits im Voraus.

Wie sollen die lizenzierten Taxiunternehmen auf die Konkurrenz von App-basierten Fahrdienstvermittlern wie Uber reagieren? Rasoul Jalali (35), der seit einem Monat bei der Schweizer Ideenschmiede Pegasus Digital als Mitglied des Verwaltungsrats arbeitet, empfiehlt einen etwas mutigeren Auftritt. «Viele Firmen argumentieren, dass ihnen das streng regulierte Umfeld keine Entfaltungsmöglichkeiten biete. Wer sich stets hinter diesem Vorwand versteckt, riskiert, von einem neuen Businessmodell überrollt zu werden.»

Apple, Facebook, Google; E-Banking – die Digitalisierung verändert unseren Alltag in rasantem Tempo.

Das Worldwerbforum ist die führende Business-Konferenz für Digitale Transformation und « Thought Leadership » in Europa. Am jährlichen Forum treffen sich 2000 Gäste, welche zu den einflussreichsten Führungskräften, Pionieren und Visionären der digitalen Welt zählen.

