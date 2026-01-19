Publiziert am 19.01.2026

Die Keystone-Bildplattform ist ein wichtiges Arbeitsinstrument für Redaktionen. Dort finden Medienschaffende Fotos von aktuellen Ereignissen, aber auch Symbol- und Archivbilder, um damit ihre Beiträge zu illustrieren.

Am vergangenen Samstag war der Dienst aber nicht erreichbar. Wer das Portal aufrief, bekam nach einiger Zeit eine Fehlermeldung. Ähnlich verhielt es sich auch am Sonntagmorgen. Auf Anfrage bestätigt Keystone-SDA am Montag die Unterbrechungen.

Am Samstag fiel das Portal während sechs Stunden aus, schreibt IT-Chef Tom Schneider. Am Sonntag waren es drei. Ursache für die Pannen war eine Netzwerkstörung, die zu weiteren technischen Komplikationen geführt hat. Am Montag liefen die Systeme wieder stabil. (spo)