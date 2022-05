Sunrise UPC: Sunrise wird die neue Hauptmarke

Lex Netflix

Baut CH Media nun Stellen ab?

Baut CH Media nun Stellen ab?

TV-Chef Roger Elsener hat vor der Abstimmung ein düsteres Bild gezeichnet. Wie gefährdet sind 3+ und Co?

TV-Chef Roger Elsener hat vor der Abstimmung zum neuen Filmgesetz in Interviews ein düsteres Bild gezeichnet. Wie gefährdet sind nun Sender wie 3+ und Co wirklich? «Es ist noch verfrüht, bereits heute ein Fazit zu ziehen», so Elsener.

von Christian Beck