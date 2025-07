Publiziert am 24.07.2025

Der Schweizer E-Mail-Dienstleister Proton hat laut Tamedia mit dem Abzug seiner Infrastruktur aus der Schweiz begonnen. Firmenchef Andy Yen habe diesen Schritt mit einer gravierenden Gefährdung der Privatsphäre durch die geplante Revision der Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF) begründet.

Eine erste Investition von 100 Millionen Euro erfolge in Rechenzentren in Frankfurt und Norwegen. Das Datenzentrum in Genf sei bereits geschlossen worden.

Der Bund habe hingegen betont, dass die bestehenden Überwachungskompetenzen nicht ausgebaut würden. (sda/cbe)