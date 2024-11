Publiziert am 08.11.2024

Die siebte Ausgabe des Social Media Summits markierte den bisher grössten Meilenstein in der Geschichte der Konferenz, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Bereits fünf Wochen vor Beginn war die Veranstaltung restlos ausverkauft (persoenlich.com berichtete). Aufgrund der anhaltenden Nachfrage und einer langen Warteliste entschieden sich die Organisatoren zu einer signifikanten Erweiterung des Events und expandierten kurzfristig auf vier Bühnen in zwei Hauptlocations.



Der Auftakt des Summits am 6. November stand ganz im Zeichen der Mastercasses. Über 390 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, in 16 interaktiven Masterclasses zu Themen wie Storytelling, Performance, Personal Branding und Fundraising auf Social Media dabei zu sein. Abgeschlossen wurde der Tag mit der «Legendary Gin Night» in der wahrscheinlich grössten Gin Bar der Welt.

Der Conference Day am 7. November überzeugte mit einem abwechslungsreichen Programm aus Vorträgen, Q&As und Panels bei denen unter anderem TikTok, Meta, LinkedIn, Pinterest und YouTube exklusive Einblicke in Nutzungszahlen, AI-Integrationen und Best Practices gaben.

Tanja Herrmann, zeigte sich begeistert: «Die Resonanz der Teilnehmenden und Speaker:innen bestätigt, dass wir mit dem Social Media Summit den Puls der Zeit treffen und wichtige Impulse für die Branche setzen.»

Dank des Erfolgs geht die grösste - nun noch grössere - Social Media Konferenz der Schweiz am 5. und 6. November 2025 bereits in die achte Ausgabe und verwandelt Engelberg erneut in das Epizentrum der Social Media Welt. (pd/wid)