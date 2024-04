Ginetta: UXDesigner machen sich selbstständig

Die beiden UXDesigner Martin von Siebenthal und Kenji Nguyen starten ab April mit ihrer eigenen Agentur Maji Studio. Zusammen wollen sie umfassende digitale Lösungen anbeiten – vor allem für Kunden mit sozialen oder nachhaltigen Projekten, heisst es in einer Mitteilung.

Nach mehreren gemeinsamen Jahren bei der Digitalagentur Ginetta haben sich von Siebenthal und Nguyen entschieden, ihre eigenen Chefs zu werden. Dank der umfangreichen Expertise der beiden Gründer sei Maji Studio eine vielseitige Digitalagentur, schreiben die beiden. Kenji Nguyen erklärt: «Wir ergänzen uns sehr gut: Von der Strategie übers Design bis zur Entwicklung übernehmen wir auch komplexe Projekte – ohne Overhead.»

Fokussieren möchte sich Maji Studio auf Projekte, die einen positiven Impact haben. «Ob Ökologisches, Soziales, NGO oder Kultur: Wir wollen nicht nur schöne Websites gestalten, sondern auch etwas bewirken. Mit Hilfe von neuesten Technologien wie AI schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden, deren Nutzer und damit auch unsere Gesellschaft.», erklärt Martin von Siebenthal.

Dieser Anspruch war ein wesentlicher Treiber hinter der Gründung der eigenen Agentur. Die ersten Projekte sind bereits angelaufen, es darf also gespannt gewartet werden, was Maji in Zukunft zaubert. (pd/wid)