Zum ersten Geburtstag der veganen und nachhaltig zertifizierten Schweizer Kondommarke Feelgood Condoms startet diese Woche die dazugehörige OOH- und Social-Media-Kampagne: Für die Wurst. Total vegan.

Das Wortspiel soll augenzwinkernd auf die veganen Feelgood Kondome aufmerksam machen und für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und für Produkte ohne tierische Inhaltsstoffe sensibilisieren, heisst es in der Mitteilung.

Die Kampagne zielt darauf ab, mit Humor überholte Öko- und Vegan-Klischees zu entkräften und zu beweisen, dass Nachhaltigkeit und die Wahl veganer Produkte auch im Schlafzimmer attraktiv sein können.





Unterstützt wird die Kampagne durch Aktivitäten wie Samplings, Events und Schweizer Prominente. Feelgood will nicht nur Veganer und Tierliebhaberinnen befriedigen, sondern alle, heisst es weiter. So auch Rafael Beutl, der mit einem herzhaften Biss in eine Wurst für die Marke wirbt.



Ein weiteres Video zeigt die Verkehrssicherheit eines Kondoms, indem es einem ultimativen Stabilitätstest unterzogen wird. Ein Auto überfährt die Bratwurst und zerstört sie, während das Kondom unversehrt bleibt und seine hohe Widerstandsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Kampagne wurde von der Agentur Brandmover konzipiert und umgesetzt. Das Video «Sicher im Verkehr» ist eine Produktion von Finna.