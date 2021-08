Medienpsychologie: Wie Jugendliche über Hassrede im Netz denken

Dies geht aus dem neuen Jamesfocus-Bericht der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und Swisscom hervor. Für die Studie wurden tausend Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren in der ganzen Schweiz befragt.

Demnach gaben drei Viertel der Mädchen an, Hasskommentare würden sie entsetzen oder traurig machen, bei den Jungen waren es zwei Fünftel. Überdies bringt fast die Hälfte der männlichen Studienteilnehmer Verständnis für manche Hasskommentare auf.

«Zum einen könnte es sein, dass sich Knaben an der Rolle des starken, dominanten Mannes orientieren, der auch mal einstecken können muss und dem solche Kommentare nichts anhaben können, sondern ihn sogar noch belustigen. Zum anderen zeigen Studien, dass Männer eher zur Täterschaft von Hasskommentaren zählen, was auch das Verständnis für solche Kommentare erhöhen könnte», liess sich die ZHAW-Medienpsychologin Céline Külling in einer Mitteilung vom Montag zitieren.

Diskriminierung aufgrund des Aussehens

Gemäss der Studie trifft über die Hälfte (53 Prozent) der Mädchen regelmässig auf Hassrede, bei den Knaben sind es 41 Prozent, wobei die 16- bis 19-Jährigen besonders betroffen sind. «Es ist jedoch schwierig zu beurteilen, ob Mädchen sich tatsächlich häufiger mit solchen Meldungen konfrontiert sehen oder ob es unterschiedliche Wahrnehmungen darüber gibt, was überhaupt als Hassrede empfunden wird», sagte Külling.

Am häufigsten werden Jugendliche im Internet gemäss der Studie aufgrund ihres Aussehens beleidigt, was vor allem die Mädchen berichteten (81 Prozent). Die Befragten beobachten aber auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, Herkunft und Hautfarbe. Fast alle der Befragten (94 Prozent) gaben an, anonyme Hasskommentare als feige zu empfinden.

Wenn Jugendliche auf Hasskommentare stossen, die sie nicht selbst betreffen, sollten sie den Betroffenen Unterstützung anbieten, empfehlen die Studienautorinnen und -autoren. Zudem sei Gegenrede wichtig, um ein Zeichen zu setzen. Generell müsse klar sein, dass Verhaltensregeln aus der Offline-Welt auch im digitalen Raum gelten würden: «Man muss sich stets bewusst sein, dass am anderen Ende des Internets eine echte Person mit Gefühlen und Rechten steht», so die Experten. (sda/lol)