Ab sofort wird der Sprung über den Röstigraben für die Partner der Konferenzen WebStage Masters aus Zürich und Royaume des Pros aus Genf vereinfacht: Die enge Zusammenarbeit in den Bereichen Inhalt, Vermarktung und Kommunikation ermöglichen einen nationalen Auftritt. So kann eine Zusammenarbeit mit jeder Veranstaltung über die Organisatoren in der eigenen Sprachregion aufgegleist werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

«Durch die enge Zusammenarbeit kann der zersplitterte Schweizer Markt auch gegenüber internationalen Konferenzen bestehen», wird Tanja Herrmann, die Gründerin und Verantwortliche der WebStage Masters, zitiert. «Zugleich erhalten dank der neuen inhaltlichen Zusammenarbeit unsere Besucher das Wissen, um beide Sprachregionen erfolgreich erreichen zu können und keine Region vernachlässigen zu müssen.»

«Die Zusammenarbeit mit den WebStage Masters ist eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen wollten», so Palexpo-Geschäftsführer Claude Membrez. «Die Kooperation ermöglicht es, Synergien zwischen den Veranstaltungen zu schaffen und so die Position jedes einzelnen zu stärken, während die Besonderheiten und die eigene Identität erhalten bleiben.»

Die enge Zusammenarbeit der beiden Sprachregionen gipfelt laut Mitteilung im neuen Social Media Summit in 2000 Metern Höhe auf dem Pilatus. Die beiden Veranstalter möchten so das Who's who der Schweizer Social-Media-Marketing-Landschaft an einen Tisch bringen. (pd/cbe)