Ab 1. Mai 2023 übernimmt CFO Adrian Bodmer die Führung der Denner, wie es in einer Meldung heisst. Der Nachfolger von Mario Irminger wird als CEO ad interim auch den Finanzbereich in Personalunion führen. In seiner Funktion rapportiert er an Michel Gruber, Leiter Departement Handel beim Migros-Genossenschafts-Bundes. Die Suche nach einem CEO-Nachfolger wurde initiiert.

Adrian Bodmer startete am 1. März 2012 als Leiter Controlling im Unternehmen und wurde noch im gleichen Jahr zum CFO und Mitglied der Denner Geschäftsleitung gewählt, heisst es weiter. Adrian Bodmer verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich Finanzen und hat in den letzten Jahren gemeinsam mit weiteren Geschäftsleitungsmitgliedern zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. (pd/yk)