Ninja Warrior Switzerland: Am 29. Oktober startet die zweite Staffel

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, startet TV24 mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel von «Ninja Warrior Switzerland». Auch dieses Mal treten wieder wöchentlich am Dienstag um 20.15 Uhr insgesamt 160 Athletinnen und Athleten gegen den härtesten Hindernisparcours der Welt an. Sie alle haben ein Ziel: Den begehrten Titel «Ninja Warrior Switzerland» und somit das Preisgeld von 100'000 Schweizer Franken abzusahnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Moderiert wird «Ninja Warrior Switzerland» von Annina Frey, Maximilian Baumann und Chris Bachmann (persoenlich.com berichtete).

Vor dem Finale am Dienstag, 10. Dezember, wird das Promi-Special ausgestrahlt, in welchem bekannte Teilnehmer aus Entertainment, Sport und Politik den Parcours absolvieren und dabei zu einem guten Zweck beitragen. (pd/cbe)