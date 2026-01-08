What the Fake: Ausstellung zeigt KI-manipulierte Bilder

Publiziert am 08.01.2026

Die Vernissage findet am 15. Januar um 18.30 Uhr im Stadtmuseum Aarau statt. Am Talk nehmen KI-Künstler und Fotograf Basil Stücheli, Ramin Yousofzai von «SRF zwei am Morgen» und Raphaël Günther, Host des SRF-Podcasts «Alpha Boys», teil. Das Gespräch widmet sich Fake-Bildern und der sogenannten «Manosphere».

Für die Aarauer Ausgabe entstehen zwei neue Bildpaare. Ein Bildpaar mit einem regionalen Comedian greift die Debatte um die «Manosphere» auf – digitale Räume, in denen überzeichnete Männlichkeitsbilder zirkulieren und algorithmisch verstärkt werden. Ein weiteres Bildpaar an der Fassade der Aargauer Kantonsbibliothek zeigt ein historisches Bild des Brückenbaus aus dem Ringier-Bildarchiv.

Die Bildpaare behandeln Themen wie Krieg, Naturkatastrophen, Sexismus, Demokratie, Kinder im Netz, Rassismus, Migration, Geschichtsschreibung und KI-Influencer. Via QR-Codes erhalten Besucherinnen und Besucher weiterführende Informationen und Hilfsangebote auf wtfake.ch. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Fotografen und KI-Experimentator Basil Stücheli entwickelt.

Die erste Ausgabe im Rahmen des International Photo Festival Olten erreichte laut einer Mitteilung über 15'000 Besucherinnen und Besucher vor Ort sowie mehr als 85'000 organische Social-Media-Impressionen. Zu den bisherigen Bildmotiven gehörten Persönlichkeiten wie Gülsha Adilji, Ramin Yousofzai, Sara Leutenegger und Annina Mutter.

In Aarau ist die Ausstellung vom 15. bis 28. Januar im öffentlichen Raum der Altstadt, bis 1. März im Treppenhaus des Stadtmuseums sowie bis Ende 2026 an der Fassade der Aargauer Kantonsbibliothek zu sehen. (pd/cbe)