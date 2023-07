NZZ: Babus's eröffnet Kaffeehaus im Gastrolokal

Die Kubista Gastro GmbH, die bereits das Babu’s an der Löwenstrasse in Zürich betreibt, wird neue Mieterin der Gastrofläche am NZZ-Hauptsitz im Seefeld. Die Eröffnung des neuen Coffeehouse sei zum Jahreswechsel hin geplant, heisst es in einer Mitteilung. Das Babu’s folgt auf das «NZZ am Bellevue», das seit September 2021 vom Zürcher Gastro-Unternehmerduo Michel Péclard und Florian Weber geführt wurde und Ende Mai 2023 seinen Betrieb eingestellt hat (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass wir mit dem Babu’s, das seit 2011 für gemütliche Kaffeehaus-Atmosphäre und leckere Backwaren steht, eine grossartige neue Mieterin gefunden haben. Das Babu’s setzt wie die NZZ auf qualitativ hochwertige Produkte und innovative Konzepte», wird NZZ-CEO Felix Graf, zitiert.



«Zeitunglesen und Kaffeehäuser gehören seit jeher zusammen. Das Schöngeistige und Urbane, das wir schon mit dem Babu’s an der Löwenstrasse vermitteln, passen sehr gut zur NZZ und ins Seefeld. Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung eines weiteren Babu’s im Herzen von Zürich», wird Sandra Kubista, Inhaberin der Kubista Gastro GmbH, zitiert.



Sandra Kubista gründete 2011 das Babu’s an der Löwenstrasse und steht hinter der Kubista Gastro GmbH. Ihre Tochter Elena wurde nach ihrem Studium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Jahr 2020 Teil des Unternehmens und hat in den letzten Jahren massgeblich zu dessen Weiterentwicklung beigetragen. Dank ihrer Beteiligung konnten 2022 eine neue Produktionsstätte in der Binz bezogen und eine Bakery im Kreis 3 eröffnet werden. Zusätzlich wurde im Dezember 2022 ein Online-Shop lanciert. Mit der Eröffnung eines Babu’s im geschichtsträchtigen NZZ-Gebäude werde für das Mutter-Tochter-Duo nun auch der Wunsch, im Seefeld ein Lokal zu führen, Realität, schreibt die NZZ.



Das Babu’s an der Theaterstrasse 3 wird nach einem umfassenden Umbau voraussichtlich zum Jahreswechsel hin seinen Betrieb aufnehmen. (pd/wid)