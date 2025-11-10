SLF: «BergAb» zeigt die Folgen des Klimawandels in den Alpen

Publiziert am 10.11.2025

Die App «BergAb» entstand im Rahmen eines Forschungsprogramms des WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste. Mit spielerischen Elementen und interaktiven Funktionen richtet sie sich besonders an jüngere Menschen und Laien. Nutzer erfahren, wie Wetterstationen messen, wie sich die Temperaturen verändert haben und welche Folgen das für Naturgefahren wie Lawinen, Murgänge und Felsstürze hat.

«BergAb» wurde ursprünglich für grosse Touchscreens entwickelt, lässt sich aber auch auf PC und Tablets in Schulen einsetzen. «Wir wollen das Bewusstsein für den Einfluss des Klimawandels auf alpine Naturgefahren stärken», wird Alexander Bast, Koordinator des Forschungsprogramms, in einer Medienmitteilung des SLF zitiert. (pd/nil)