Tag der Inklusion: Bigna Silberschmidt taucht in Blindenwelt ein

Im Film «Ich sehe mit meinen Fingern» gibt Ursula Graf einen Einblick in ihr Leben und ihr Zuhause, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. «Lampen habe ich nur für Besuch», so die 50-Jährige, die seit Geburt blind ist. Ob Essen zubereiten, arbeiten oder unterwegs sein: Ursula Graf bewältigt ihren Alltag komplett ohne Sehsinn. Was das konkret bedeute, könne man sich als sehender Mensch kaum vorstellen – und viele Fragen stelle man sich gar nicht erst.

SRF-Journalistin und «10 vor 10»-Moderatorin Bigna Silberschmidt hat deshalb gemäss Mitteilung versucht, Ursula Grafs Welt so zu erfahren wie blinde Menschen: ebenfalls blind. Die Seelsorgerin gewährte Silberschmidt zusammen mit Carmen Köppel einen Einblick in ihre Realität als blinde Frau und spricht offen über vermeintliche Tabus.

«Diese Stunden mit Ursula Graf gehören für mich zu den eindrücklichsten Erfahrungen überhaupt. Und es hat mir einmal mehr gezeigt: Wenn man aufeinander zugeht, kann so viel Bereicherndes entstehen. Ich danke Ursula für ihre grosse Offenheit», lässt sich Silberschmidt in der Mitteilung zitieren.

Eine Kurzversion der Reportage «Ich sehe mit meinen Fingern» wird in «10 vor 10» am 4. Mai 2022 um 21.50 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt – hinsichtlich des Europäischen Tages der Inklusion vom 5. Mai. Bereits jetzt ist die komplette, 34-minütige Version der Reportage auf dem YouTube-Kanal von SRF zu sehen. (pd/tim)