ESC: Bulgarien gewinnt den Song Contest

Publiziert am 17.05.2026

Am Ende war es ein Rennen zwischen Israel und Bulgarien. Doch nun steht fest: «Bangaranga» heisst der Siegersong des 70. Eurovision Song Contest (ESC). Und so verspielt wie der Titel war auch die Inszenierung des bulgarischen Auftritts. Daras theatralische Performance brachte ihr 516 Punkte ein.

Die nationale Jury der Schweiz gab Bulgarien vier Punkte. Das Land lag bereits nach der Vergabe aller Jurypunkte auf dem ersten Platz. Sie wisse nicht, was gerade passiere, sagte die Sängerin an diesem Punkt der Show.

Der Siegersong ist ein regelrechter Ohrwurm und handelt von innerer Stärke und Selbstbewusstsein. Dara war ausserdem eine der wenigen Acts beim Final, der auch rappte. Ihr Song vermischt technoide Beats, Balkan- und Dance-Pop.

Die Schweiz schied mit Veronica Fusaro und ihrer Rockballade «Alice» im zweiten Halbfinale in Wien aus (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)

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