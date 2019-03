The Voice of Switzerland: Die ersten Castings sind am Laufen

Pünktlich zur Eröffnung des TV-Branchentreffens Screen-up Ende September verkündete der Privatsender 3+ für 2019 das Comeback der Castingshow «The Voice of Switzerland» (persoenlich.com berichtete). Seither blieb es ruhig – mal abgesehen von einigen Trailern für das Format.

Hinter den Kulissen scheint aber einiges in Bewegung zu sein. «Gegenwärtig laufen die ersten Castings für die nächste Staffel von ‹The Voice of Switzerland› auf 3+», heisst es beim Sender auf Anfrage von persoenlich.com. «The Voice» sei die erfolgreichste Castingshow der Welt – «entsprechend haben wir sehr viele und viele gute Bewerbungen». Wer in der Jury Einsitz nehme und wann die Show starte, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (cbe)