Coopzeitung: Ein Hells Angel als Weihnachtsengel

Die aktuelle Weihnachts-Ausgabe der Coopzeitung überrascht mit einem Interview mit einem Weihnachtsengel, den man so nicht erwarten würde, nämlich einem Hells Angel.

Patrick Hermetschweiler, Präsident der Zürcher Hells Angels, erzählt dem Wochenblatt freimütig, wie die Rocker Weihnachten feiern, warum er auch einen Grünen bei den Hells Angels aufnehmen würde und was er sich und dem Klub für die Zukunft wünscht.

Angst vor negativen Reaktionen auf das Interview hat Coopzeitungs-Chefredaktor Silvan Grütter keine, wie er gegenüber persoenlich.com erklärte: «Patrick Hermetschweiler ist eine vielschichtige Persönlichkeit und der Umstand, dass er vor seiner Zeit bei den Hells Angels als Gardist in der Päpstlichen Schweizergarde in Rom diente, machte ihn zum perfekten Gast für Weihnachts-Interview. Soviel Toleranz muss sein. Für rote Ohren dürfte also höchstens der Glühwein sorgen.»

Die Hells Angels ist ein Moterrad- und Rockerclub, deren Mitglieder meist Harley Davidson fahren. Die Vereinigung ist in 32 Ländern aktiv und wurde vor 72 Jahren gegründet. In der Vergangenheit waren die Hells Angels verschiedentlich im Fokus der Strafbehörden. (ma)