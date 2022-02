Der Call for Entries für die ADC Awards 2022 ist seit Dezember 2021 offen – mit spannenden Neuerungen wie den Kategorien «Good» und «Zweite Chance» sowie verfeinerten Unterkategorien. Ausserdem besteht erstmals nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, einen Grand Prix für die herausragendste Arbeit des Jahres zu gewinnen.



Noch bis zum 1. März 2022 können Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 28. Februar 2022 konzipiert und veröffentlicht wurden, online auf www.adc.ch eingereicht werden. Einzige Ausnahme bildet die brandneue Kategorie «Zweite Chance», die auch das Einreichen von Arbeiten, die im letzten Jahr konzipiert wurden, zulässt.

Diese und weitere Neuerungen in den einzelnen Kategorien und Unterkategorien halten die ADC Call for Entries 2022 bereit. Die Call for Entries kann hier herunterladen werden.

Man muss keine grosse Agentur sein, um beim ADC gross herauszukommen. Einzelpersonen, Freelancer, Ateliers usw. profitieren in den Kategorie Fotografie, Illustration und Design von reduzierten Einreichungsgebühren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der ADC prämiert vorbildliche, wegweisende, innovative, relevante, überraschende, frische, humorvolle, intelligente, herausragende und exzellente Arbeiten. Von Macherinnern und Machern, die im entscheidenden Moment zeigen, wie es geht. (pd/mj)