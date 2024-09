Vor bald drei Jahren haben Patrizia Laeri, Nadine Jürgensen und Simone Züger das Finanzmedienportal Ellexx lanciert ( persoenlich.com berichtete ). Nun bringt das Start-up ein Buch heraus. Frauen verdienten in der Schweiz 18 Prozent weniger als Männer – obwohl der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» seit 1981 in der Bundesverfassung steht, heisst es in der Mitteilung. Im Buch «Close the Gaps», das am Montag erschienen ist, gehen die Autorinnen den Ursachen der zahlreichen Geldlücken zwischen den Geschlechtern systematisch nach und zeigen, wie sie zu schliessen sind. Interviews mit Finanzexpertinnen geben wertvolle Einblicke in die Überlegungen von finanziell erfolgreichen Frauen.