Bambi: Hazel Brugger erhält deutschem Fernsehpreis

Publiziert am 03.11.2025

Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem «Bambi» geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin, die in den USA geboren wurde, in Zürich aufgewachsen ist und heute bei Frankfurt lebt, soll die Auszeichnung am 13. November in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Montag in München mitteilte.

«Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an», hiess es zur Begründung.

Und Mateja Mögel, Chefredakteurin der Zeitschrift Freundin und Mitglied der «Bambi»-Jury, sagte: «Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen.»

Der «Bambi» ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird live auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

Erst vor wenigen Tagen war darüber hinaus bekannt geworden, dass Brugger für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest in Basel auch beim Deutschen Comedypreis mit einem Sonderpreis gewürdigt wird. In diesem Zusammenhang dürfte neben ihren schlagfertigen Auftritten als Teil des Moderationsteams vor allem ihr Lied «Made in Switzerland» in Erinnerung bleiben, das sie zusammen mit Sandra Studer aufführte. Das Kurz-Musical zählt auf, was alles in der Schweiz erfunden wurde, wofür die Schweiz steht – und ist so ein witzig-ironischer Kommentar zu den Schweizer Eigenheiten. (pd/nil)