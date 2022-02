Abstimmungen: Heute werden die Entscheide bekannt

Swiss Music Awards

CH Media ist neue Veranstalterin

Die Musikpreisverleihung findet am 25. Mai statt. Erstmals gibt es die Kategorie «Best Crushing Newcomer».

Die Schweizer Musikpreisverleihung findet am 25. Mai in Zug statt. Erstmals werden auch Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Crushing Newcomer» ausgezeichnet.