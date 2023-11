Die Beschatter: Joel Basman stösst als Nachwuchsdetektiv dazu

Die Krimiserie um Leo Brand und seine Detektivinnen und Detektive geht in die zweite Staffel. Die Dreharbeiten finden bis Ende Februar 2024 statt. Neben Roeland Wiesnekker, Meryl Marty, Esther Gemsch, Martin Rapold und Dardan Sadik gesellt sich neu Joel Basman zum Ensemble, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der zweiten Staffel muss sich das Team vielen neuen Fällen stellen. Sie tauschen gefälschte Gemälde in Mafiavillen aus, spielen Poker gegen Milliardäre, versuchen eine Geiselnahme in einem Outdoor-Geschäft zu verhandeln und lösen einen Mord in einem Altersheim für Akademikerinnen und Akademiker. Währenddessen kommen Leo und Agotha (Meryl Marty) dem Dornröschen-Killer immer näher und werden mit schrecklichen Geheimnissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.



Auch in der zweiten Staffel von Headautorin Simone Schmid («Zwingli») führt Michael Steiner («Mein Name ist Eugen») zusammen mit Timo von Gunten («La femme et le TGV») Regie. Esther Gemsch, Martin Rapold, Dardan Sadik und Martin Vischer sind erneut als Detektivschülerinnen und -schüler im Einsatz. Für ihren Einsatz in der ersten Staffel wurden an den Solothurner Filmtagen Meryl Marty als «Best Newcomer» und Lale Yavas mit dem «Special Jury Prize» ausgezeichnet. Neu gesellt sich Schauspieler Joel Basman zu den Detektiven, der bereits in Michael Steiners Hit «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» die Hauptrolle spielte. In Nebenrollen sind Gilles Tschudi («Clouds of Sils Maria», «Lüthi und Blanc» oder «Der Bestatter») und Sven Schelker («DAVOS 1917», «Der Kreis») zu sehen.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Die Beschatter» finden von November 2023 bis Februar 2024 statt – unter anderen an ikonischen Basler Orten wie der Herbstmesse, dem Kunstmuseum, dem Steinenbachgässlein, der Leonhardskirche, dem Tinguely-Brunnen und der Burg Reichenstein in Arlesheim.

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel von «Die Beschatter» ist für Anfang 2025 geplant. Ab 1. Januar 2024 wird die erste Staffel der Serie auf Netflix zu sehen sein. (pd/wid)