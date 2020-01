Gstaader Menuhin Festival

Keine Spenden von Pharmafamilie erwünscht

Wegen Anschuldigungen an die Sackler-Familie, für die Opioid-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein, will das Festival ab sofort keine Spenden mehr von Mäzenin Theresa Sackler. Inzwischen verzichten weltweit Kulturinstitutionen nach Protesten auf Zuwendungen der Familie.

Der Oxycontin-Hersteller soll in aggressiven Marketingkampagnen die Risiken süchtigmachender Schmerzmittel bei längerem Gebrauch verharmlost haben. (Bild: Keystone/Jessica Hill)